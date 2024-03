Sprzedał dzieciakom energetyki i produkty z nikotyną. Sprzedawca dostanie karę.

- Policjanci zauważyli, że w jednym z bytowskich kiosków prasowych dwóch nastolatków kupuje produkty z nikotyną do e-papierosów oraz napoje energetyzujące - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Podczas legitymowania, okazało się, że mają jedynie 16 lat. W rozmowie sprzedawcą, przyznał on, że nie zweryfikował wieku chłopców i sprzedał im zabronione produkty. Do nieletnich wezwano rodziców, którym przekazano zakupy.