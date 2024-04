Stacja Słupsk w modernizacji. Rozpoczęły się roboty ziemne [zdjęcia]

Jak zapewnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., inwestycja kompleksowo nie tylko unowocześni infrastrukturę na stacji Słupsk, ale zmodernizuje także jej wygląd i sprawi, że będzie ona bardziej wygodna dla pasażerów.

Przebudowane zostaną perony. Będą wyższe (do wysokości 76 cm), co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Co ważne, zamiast dwóch peronów i dodatkowego „usteckiego” będą trzy perony, z czego perony pierwszy i drugi pozostaną w obecnych lokalizacjach, peron trzeci nie będzie jak obecnie przedłużeniem peronu drugiego, a zostanie wybudowany bliżej nowego budynku dworca autobusowego. Dodatkowy peron będzie obsługiwał pociągi w kierunku Ustki i Szczecinka, a także pozostałe pociągi regionalne.

Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów.