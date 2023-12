Stop fajerwerkom. Policja kontroluje punkty sprzedaży w Słupsku

Wielkimi krokami zbliża się Nowy Rok, który wielu z nas powita lampką szampana. Są też takie osoby, które każdego roku świętują, odpalając fajerwerki i petardy. Głośne huki i wystrzały można usłyszeć już od kilku dni, a jest to niestety tylko przedsmak tego, co wydarzy się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Aby materiały pirotechniczne nie znalazły się w rękach małoletnich, policjanci kontrolują punkty handlowe, informują sprzedawców o odpowiedzialności karnej i apelują o rozsądek do rodziców.

Niestety każdego roku z powodu nieprawidłowego obchodzenia się z pirotechniką dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. Sprzedając petardy dzieciom, dodatkowo narażamy się na odpowiedzialność karną.

- Apelujemy do wszystkich sprzedawców o rozwagę i rozsądek, przypominając, że zgodnie z przepisami obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Niestosowanie się do tych przepisów jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności. O rozsądku przypominamy też rodzicom. Nie pozwólmy, by dzieci i młodzież znajdowały się w pobliżu materiałów pirotechnicznych. Nie dawajmy też najmłodszym odpalać fajerwerków w naszej obecności, taki pozorny nadzór nad dzieckiem nie zapewni mu bezpieczeństwa podczas nagłego i nieplanowanego wystrzału petardy - ostrzega mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku.