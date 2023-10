Straż Graniczna z Ustki w akcji. Ujawniła papierosy i krajankę tytoniową o szacunkowej wartości blisko 450 tys. zł

Mundurowi ze Straży Granicznej w Ustce skontrolowali w Czersku samochód, którym jechał 49-letni mężczyzna, mieszkaniec woj. kujawsko-pomorskiego. W wyniku przeszukania toyoty w bagażniku auta ujawniono trzy tysiące paczek papierosów różnych marek z białoruską akcyzą. Ich wartość oszacowano na przeszło 45 tys. zł.

- W tym samym czasie funkcjonariusze w Człuchowie zatrzymali do kontroli volkswagena kierowanego przez 39-letniego mieszkańca powiatu. Kierowca wiózł sześć worków z krajanką tytoniową bez znaków akcyzy skarbowej. Podejrzewając, że 39-latek może mieć więcej nielegalnego towaru, strażnicy graniczni z celnikami przeszukali miejsce jego zamieszkania. Tam ujawniono ponad 20 tysięcy paczek papierosów różnych marek bez polskiej akcyzy. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 120 kg krajanki i ponad 23,5 tys. paczek papierosów o wartości prawie 450 tys. zł. Łączną wartość uszczupleń podatkowych oszacowano na około 718 tys. zł - mówi

komandor podporucznik Straży Granicznej Andrzej Juźwiak, rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Polska jest drugim największym producentem wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. Prawie 80 proc. ceny papierosów stanowią podatki. Wpływy z konsumpcji i produkcji papierosów to potężny zastrzyk dla budżetu państwa. Jednocześnie budżet traci miliardy rocznie przez szarą strefę. Według ekspertów luka podatkowa związana z szarą strefą na rynku wyrobów tytoniowych wynosi od 4,6 mld do 7 mld zł strat podatkowych rocznie .