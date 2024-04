Siedem kamienic w Słupsku otrzyma wsparcie na rewitalizację [zdjęcia]

Na profilu Rewitalizacja Słupsk pojawiła się informacja, że słupski ratusz wybrał siedem podmiotów (sześć wspólnot mieszkaniowych i jednego właściciela prywatnego), które otrzymają dofinansowanie na remont lub modernizację części wspólnych nieruchomości w tegorocznej edycji programu polegającego na udzielaniu wsparcia finansowego właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Do Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, odpowiedzialnego za realizację programu, wpłynęło 19 wniosków, z czego trzy nie spełniły warunków formalnych, a 16 zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Zgodnie z warunkami przyznawania wsparcia maksymalna wartość wsparcia wynosi do 50 procent oszacowanej wartości prac modernizacyjnych, przy jednoczesnym założeniu, że nie będzie to więcej niż 100 tys. zł. W 2024 r. budżet programu wynosi 700 tys. zł, co umożliwiło przyznanie dofinansowania siedmiu podmiotom.