Strażacy z Ustki ćwiczą na Stawku Upiorów. Lodowe sanie w akcji

Do tego typu działań używane są sanie lodowe, które mają wyporność jak sprzęt pływający i w przypadku pęknięcia tafli lodowej utrzymują się na wodze. Podczas ćwiczeń strażacy w skafandrach do pracy w wodzie podawali rzutkę tonącemu, podjeżdżali do niego saniami z asekuracją, a na brzegu czekali ratownicy.

- Co roku przeprowadzamy ćwiczenia na lodzie, by doskonalić techniki ratowania w takich warunkach. Na szczęście w tym roku nie mieliśmy akcji, podczas której zagrożone było czyjeś życie – podsumowuje Piotr Basarab.