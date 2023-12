Światowe prawykonanie suity Leszka Kułakowskiego - rozmowa z kompozytorem Anna Czerny-Marecka

Wideo

Leszek Kułakowski, przez krytyków muzycznych zwany wizjonerem jazzu, zaprasza 9 grudnia na światowe prawykonanie swojego najnowszego utworu - czteroczęściowej suity „Dialogues for an Improvising Piano and String Orchestra”. Czego możemy się spodziewać? Zapraszamy do posłuchania rozmowy ze słupskim kompozytorem.