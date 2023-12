Świeć się z Energą: Zgłoś swoje miasto do plebiscytu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje!

Świeć się z Energą to nie tylko konkurs, to świąteczna tradycja, która już od 15 lat przyciąga mieszkańców polskich miast do rywalizacji o tytuł Świetlnej Stolicy Polski. Które miasto zdobędzie tytuł w tym roku? Przekonamy się już niedługo, a już dziś możesz zgłosić swoje miasto do plebiscytu, gdzie nagrodami jest energooszczędny sprzęt AGD który, zostanie przekazany na cele charytatywne.

Dla wszystkich entuzjastów świątecznej magii, przygotowaliśmy indywidualny konkurs fotograficzny, w którym może wziąć udział każdy, niezależnie od umiejętności. Stań się mistrzem świątecznej fotografii. Czekamy na Wasze klimatyczne zdjęcia.

Dwa etapy

wielkiego Plebiscytu Miast

Miasta, które zdobędą najwięcej głosów w każdym województwie, mają szansę wygrać aż 10 000 złotych na zakup energooszczędnego sprzętu AGD. Jest on przekazywany samorządom, które kierują go do potrzebujących - np. ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, placówek edukacyjnych i opiekuńczych, a także do mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

- Nawet niewielkie miasto powiatowe może wygrać z dużą metropolią, co w ostatnim konkursie miast udowodnił Trzebiatów - mówi Jarosław Kozłowski, koordynator projektu „Świeć się” z Departamentu Marketingu i Komunikacji Energi z Grupy ORLEN. - Wszystko zależy od tego, czy mieszkańcy miejscowości wykażą się lokalnym patriotyzmem i będą chętnie głosować, jednocześnie wspierając charytatywny cel.

Drugi etap plebiscytu to już finał ogólnopolski! Twoje miasto ma szansę zdobyć tytuł Świetlnej Stolicy Polski. Jeśli zwycięży, dołączy do wyjątkowego grona laureatów i otrzyma dodatkowe 40 tysięcy złotych na zakup sprzętu AGD. Co ważne, także te środki trafią do tych, którzy najbardziej ich potrzebują, wspierając lokalne inicjatywy charytatywne.

- Naszej akcji przyświecają dwa główne cele - mówi Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi S.A. - Mieszkańcy miast mogą docenić upiększanie przestrzeni publicznej, jednocześnie motywując do ozdabiania świetlnymi iluminacjami ulic, kamienic oraz placów. Drugim celem jest charytatywne wsparcie lokalnych społeczności. W tej edycji akcji, w ramach nagród, Energa przekaże miastom-laureatom plebiscytu sprzęt AGD o łącznej wartości 200 tys. złotych, który trafi do potrzebujących osób lub instytucji. Plebiscyt miast to także doskonały sposób na promocję miejscowości, akcja pobudza lokalny patriotyzm i jednoczy mieszkańców.

Wybierzemy najpiękniejsze

świąteczne zdjęcia

W akcji Świeć się z Energą nagradzane są nie tylko miasta. Co roku towarzyszy jej konkurs fotograficzny, w którym może wziąć udział każdy. W okresie świątecznym, na każdym kroku mamy okazje do uwiecznienia niezwykłych chwil. Blask domowych lampek, bajecznie ozdobione choinki, rodzinne spotkania przy stole czy spacery w zimowej scenerii - to wszystko staje się bohaterem naszych fotografii. W ramach konkursu Świeć się z Energą, macie okazję podzielić się tym magicznym klimatem. Czekamy na Wasze zdjęcia, a na Was czekają nagrody!

Zdjęcia do konkursu można przesyłać w pięciu kategoriach tematycznych:

Moje miasto

Mój dom

Moi bliscy

Moja iluminacja

Moja ulubiona szopka

Możecie przesłać dowolną liczbę fotografii. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych Czytelnicy - w bezpłatnym głosowaniu - wskażą laureatów.

Mistrzowie świątecznej fotografii zostaną wybrani zarówno przez Czytelników, jak i przez kapitułę konkursu. Łączna pula nagród wynosi 40 tys. złotych!

Czekają nagrody

Etap wojewódzki

Miasto, które w pierwszym, wojewódzkim etapie Plebiscytu Miast zdobędzie najwięcej głosów otrzyma nagrody o łącznej wartości 9 000 złotych w tym:

sprzęt AGD, który zostanie przekazany najbardziej potrzebującym

awans do ogólnopolskiego finału Plebiscytu Miast

Finał ogólnopolski

Miasto, które w ogólnopolskim finale Plebiscytu Miast zdobędzie najwięcej głosów otrzyma nagrody o łącznej wartości 41 500 złotych w tym:

tytuł Świetlnej Stolicy Polski 2023

nagrodę w postaci bonu na sprzęt AGD o wartości 10 000 zł brutto, który zostanie przekazany najbardziej potrzebującym

voucher na instalację fotowoltaiczną o wartości 31 500 zł brutto

Autor zgłoszenia konkursowego, które w ogólnopolskim etapie konkursu fotograficznego zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Zwycięzcy Plebiscytu Świątecznych Zdjęć

bon na sprzęt RTV/AGD o wartości 2 000 zł brutto

Autorzy zgłoszeń konkursowych, które w ogólnopolskim etapie konkursu fotograficznego zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

bon na sprzęt RTV/AGD o wartości 1 500 zł i 1 000 zł odpowiednio za drugie i trzecie miejsce

Kapituła konkursu fotograficznego przyzna także 5 autorom zdjęć:

bon na sprzęt RTV/AGD o wartości 1 000 zł

Ważne terminy i informacje

Na zgłoszenia do Plebiscytu Miast i konkursu fotograficznego czekamy do 31.12.2023 r do godz.12:00 .

do Plebiscytu Miast i konkursu fotograficznego czekamy do . Głosowanie w pierwszym, wojewódzkim etapie Plebiscytu Miast rozpocznie się 14.12.2023 r. od godz. 12:00 i potrwa do dnia 09.01.2024 r. do godz. 12:00.

w pierwszym, wojewódzkim etapie Do ogólnopolskiego finału Plebiscytu Mias t awansuje miasto, które zdobędzie najwięcej głosów w województwie.

t awansuje miasto, które zdobędzie głosów w województwie. Głosowanie w ogólnopolskim finale Plebiscytu Miast trwać będzie od 16.01.2024 r. od godz. 12:00 do 30.01.2024 r. do godz. 12:00 .

w finale Plebiscytu Miast trwać będzie . Głosowanie w Konkursie Fotograficznym prowadzone będzie w jednym etapie, od 14.12.2023 r. od godz. 12:00 do 30.01.2024 r. do godz. 12:00

prowadzone będzie w jednym etapie, Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w momencie jego zakończenia, natomiast ogłoszenie laureatów nagród przyznawanych w konkursie fotograficznym przez kapitułę odbędzie do dnia 31.01.2024 r.

