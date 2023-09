Sylwia Mike z honorowym tytułem Ustczanki Roku. Dzień Mieszkańca w Ustce

– Honorową Ustczanką 2022 roku kapituła ogłasza panią Sylwię Mike za upowszechnianie zajęć z zumby i salsy, stworzenie i prowadzenie usteckiej szkoły tańca i grupy „Chicas Ustka” oraz aktywną działalność na rzecz profilaktyki raka piersi i endometriozy w środowisku lokalnym – oznajmił burmistrz Jacek Maniszewski.

Sylwia Mike nie ukrywała wzruszenia.

- Wiedziałam, że jestem nominowana, ale w życiu bym nie pomyślała, że zostanę wybrana - mówiła Sylwia Mike. - To nie tylko moja nominacja i nagroda, ale też dziewczyn, które osiem lat temu uwierzyły we mnie. Staram się nieść radość. I myślę, że ta radość przelała się na każdą z nas. Ale gdyby nie one, właśnie ten fan klub, który tu stoi, a jest ich jeszcze więcej, mnie by tu nie było, bo ja bym sobie sama nie tańczyła.

Sylwia Mike namawiała też gorąco kobiety do aktywności, rozwoju, tańca oraz dbania o zdrowie psychiczne.