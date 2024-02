Szczepienia przeciw HPV ochronią przed rakiem. NFZ namawia do szczepienia nastolatków

Program bezpłatnych szczepień przeciw HPV ruszył 1 czerwca 2023 roku. Wpisuje się on w założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Z uwagi na fakt, że do zakażenia HPV dochodzi głównie drogą płciową, najlepiej wykonać szczepienie jeszcze przed rozpoczęciem aktywności seksualnej, dlatego Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców, którzy skończyli 11 lat, a jeszcze nie obchodzili 14 urodzin (12- i 13-latkowie). Szczepionki podawane są w dwóch dawkach w odstępie od 6 do 12 miesięcy.

- Szczepienia przeciw wirusowi HPV zapobiegają przede wszystkim rakowi szyjki macicy oraz innym nowotworom, takimi jak rak odbytu, sromu i pochwy - mówi Monika Kierat, rzecznik prasowa NFZ w Gdańsku. - Dziecko zapisać można na szczepienie przeciw HPV, korzystając z Internetowego Konto Pacjenta (IKP), bądź infolinii 800 100 101, czynnej przez cały tydzień w godzinach od 8 do 18. Można też umówić dziecko na szczepienie, rejestrując się bezpośrednio w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, która przystąpiła do programu szczepień. Szczepionka przeciw wirusowi HPV jest dobrze tolerowana i bezpieczna. Powszechnie stosuje się ją w 125 państwach. W krajach, które wprowadziły szczepienia przeciw HPV, liczba zakażeń spadła nawet do 90 procent. Szczepiąc się, kobieta zmniejsza o 70 procent ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Szczepienia przeciw HPV są więc bardzo ważnym krokiem w prewencji nowotworów - podkreśla Kierat.