Schwytany przez łowców pedofilów na wolności. Sąd Okręgowy w Słupsku nie uwzględnił zażalenia prokuratury

Krzysztof C. wpadł w ręce łowców pedofilów z Elusive Child Protection Unit Poland 27 kwietnia w Słupsku. 26-latek został zatrzymany po tym, gdy umówił się przez internet z 11-letnia dziewczynką, której od wielu tygodni wielokrotnie składał seksualne propozycje i namawiał ją do określonego zachowania. Tak przynajmniej myślał, bo w rolę dziecka wcieliła się osoba dorosła.

"Znudzony życiem młodzieniec posiadał dziecięcą pornografię i miał dostęp do dzieci. Wysyłał zdjęcia i filmiki pornograficzne. Rozochocony nalegał na intymne zdjęcia dziecka” – napisali łowcy w mediach społecznościowych. - Wart uwagi jest fakt, iż wiek dziecka absolutnie nie stanowił dla niego najmniejszej przeszkody w inicjacji kontaktu i dążenia do osiągnięcia z góry zamierzonego celu".

Po zatrzymaniu przez łowców Krzysztof C. tłumaczył, że nie chciał zrobić nic złego. Gdy umawiał się z dziewczynką, był pijany. Twierdził, że przyjechał tylko na spacer.

- Mogę pisać wiele, ale nic nie robić – tłumaczył podczas relacji na żywo, gdy łowcy pedofilów cytowali jego rozmowy z 11-latką, które udokumentowali. Była mowa o zdejmowaniu odzieży, piciu alkoholu przy ognisku. Wyjaśniał też dziecku, co to jest seks.