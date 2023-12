Szkoła w Bierkowie w akcji „Z Energą na Księżyc” [zdjęcia]

Pogarszanie się stanu środowiska stanowi jeden z poważniejszych problemów z jakimi musi zmierzyć się współczesny człowiek. Dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej im. W.Witosa w Bierkowie, która nosi miano Eko-Szkoły po raz kolejny wkroczyli do akcji .

Uczniowie opracowali projekt , którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego regionu, zwrócenie uwagi na problem spalania śmieci w piecach i wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie i środowisko, a także konieczność segregacji odpadów co zmniejszy ich ilość i spowoduje likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Jak wskazują uczestnicy akcji, projekt ekologiczny „Z Energą na Księżyc” ma uświadomić nam jak ważna jest czysta Ziemia , jakie skutki przynosi ocieplenie klimatu, co go powoduje i jak go zatrzymać, by nie trzeba było szukać dla nas ludzi innych miejsc do życia w Kosmosie. Bo przecież zmiany klimatyczne mogą oznaczać koniec życia dla naszej planety. W tym celu wykorzystany został teleskop. Uczniowie odpowiedzieli na pytanie czy byłoby możliwe życie na Księżycu i na jakie przeszkody napotkałby człowiek gdyby chciał tam zamieszkać.