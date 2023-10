Szkoła w Parchowie będzie rozbudowana. Ogromne wsparcie dla gminy (WIDEO)

- Zrównoważony rozwój Polski lokalnej jest kluczowy dla naszego rządu. Nowe inwestycje poprawiają komfort życia mieszkańców. Dzięki nim osoby z naszego regionu mogą podróżować szybciej i bezpieczniej nowymi drogami. Dzieci uprawiają sport na nowoczesnych boiskach sportowych lub uczą się w wyremontowanych salach lekcyjnych – zaznaczył Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu, poseł na Sejm RP podczas konferencji prasowej w Ugoszczy.

Ósma edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych umożliwi realizację ważnych przedsięwzięć w regionie.

- Współpraca rządu i samorządu po raz kolejny przynosi efekty. Celem Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych jest dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości, pobudza aktywność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego, tworzy miejsca pracy,

a także nowe inwestycje m.in. drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. A to wszystko z myślą o naszych mieszkańcach i poprawie ich warunków życia. Inwestycje są kluczem do modernizacji państwa i infrastruktury.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko z myślą o mieszkańcach Polski lokalnej. Dzięki środkom z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych nasz region będzie nieustannie się rozwijał, a nowe inwestycje zapewnią większy komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańcom – podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.

Olbrzymie wsparcie otrzyma gmina Parchowo. Do samorządu trafi ponad siedem milionów złotych.