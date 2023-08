Ta droga wygląda jak szwajcarski ser. Ulica z Pomyska do Soszycy będzie remontowana (WIDEO)

Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski zwrócił się do bytowskiego ratusza o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 700 tysięcy złotych na remont drogi powiatowej łączącej powiat bytowski z powiatem lęborskim.

- Powiat uzyskał wsparcie w ramach funduszu leśnego w wysokości dwóch i pół miliona złotych na modernizację drogi

powiatowej od Pomyska Małego do granicy gminy Bytów z gminą Parchowo w Soszycy - wyjaśnia Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. -Koszt całkowity prac szacowany jest na trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych. Pomoc ze strony gminy ma pokryć

50 procent wkładu własnego inwestycji, lecz nie więcej niż siedemset tysięcy.

Jak podkreśla burmistrz Bytowa mimo że jest to droga powiatowa część miejscowości leży na terenie gminy Bytów. - Zmodernizowanie drogi w znaczący sposób poprawi standard życia mieszkańców gminy Bytów, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, ułatwią dostęp do atrakcji przyrodniczych, turystycznych i kulturalnych gminy, a tym samym przyczynią się do jej rozwoju - uważa.