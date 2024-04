Święto Konstytucji 3 Maja w Bytowie. Moc atrakcji

Już za chwilę obchodzimy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, będącej fundamentem, na którym wyrosła dojrzała polska demokracja. - Niech pamięć o tamtych wydarzeniach wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, szacunek do tradycji oraz dumę z bycia Polakiem. Konstytucja jest odzwierciedleniem pragnienia sprawiedliwości, która łączy nasze kraje - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Z tej okazji życzę Państwu, aby wspomnienie tamtych wydarzeń umacniało w nas ducha jedności narodowej oraz solidarności. Niech biel i czerwień, barwy polskiej wolności, będą wyrazem naszego patriotyzmu.

Program obchodów Świąt Majowych w Bytowie

2 maja 2024 r. Dzień Flagi

3 maja 2024 r. Święto Konstytucji 3 maja

9:10 przemarsz zaproszonych pocztów sztandarowych z dziedzińca zamku do kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie przed mszą harcerze będą rozdawać nieodpłatnie rozetki

9:30 msza św. w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych

po mszy przemarsz pocztów na dziedziniec zamku

11.30 Radosny patriotyzm to jest to! - zabawy, animacje i strefa malucha na rynku w Bytowie organizowane przez bytowskich harcerzy