Takich kaktusów jeszcze nie widziałeś. Niesamowita kolekcja bytowskiego maratończyka (zdjęcia)

Stanisława Majkowskiego z Bytowa nie trzeba nikomu przedstawiać. Przez wiele lat był prezesem Klubu Biegacza Goch, który jest rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale i za granicą. Pod koniec ubiegłego roku pan Stanisław przeszedł na „prezesowską emeryturę”. – Skończyłem 60 lat i chciałem odpocząć – mówi sportowiec.

– Niestety, nikt nie znalazł się na moje miejsce.

Najwidoczniej pan Stanisław mocno nudził się w domu. Oczywiście wciąż biega rekreacyjnie, ale odnalazł inną pasję. Zajął się kaktusami. Od jesieni w swoim mieszkaniu zgromadził aż sto egzemplarzy!

- Musiałem się czymś zająć – przyznaje sportowiec. – Zaczęło się od jednego, a teraz to już cały balkon mam wypełniony kaktusami.

Dlaczego kaktusy? – Gdybym miał porównać się do jakiejś rośliny to były pewnie kaktus – uśmiecha się. – Jestem tak samo wytrzymały jak on.