Targi pracy w słupskim „Mechaniku”. Firmy z regionu prezentowały swoją ofertę młodzieży [ZDJĘCIA]

Targi pracy w słupskim „Mechaniku” zorganizowano już po raz ósmy. Na wydarzenie zaproszono firmy z branży mechanicznej, metalowej i logistycznej, które współpracują ze szkołą. Nie zabrakło również instytucji pracy – Urzędu Pracy czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a zainteresowanym swoją ofertę prezentowały także służby mundurowe. Na targi tłumnie przybyli uczniowie, ale też mieszkańcy Słupska poszukujący pracy.

- Jest to świetna promocja dla firm. Spotykamy się z nimi po to, żeby nasi uczniowie mogli wybrać sobie firmy na praktyki czterotygodniowe, jak również na staże specjalizacyjne. Dowiedzieć się mogą również, co zrobić po ukończeniu szkoły. Przychodzą też nasi absolwenci, którzy chcą zmienić pracę, albo wracają zza granicy czy innego miasta do Słupska. Wszystko organizujemy w ramach naszego Biura Karier – mówiła w rozmowie z „Głosem” Barbara Zakrzewska, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.