Te przedmioty z PRL kupowaliśmy w Baltonie i Pewexach. Słodycze, zabawki czy alkohole dostępne były tylko dla wybranych (zdjęcia) Mariusz Surowiec

Czasy PRL to dla wielu z nas czasy wczesnej młodości. Mimo, że był to ciężki okres w najnowszej historii Polski to wspominamy go z rozrzewnieniem. Wielu z nas doskonale pamięta, puste sklepowe półki a dobra luksusowe dostępne jedynie w takich sklepach jak Baltona czy Pewex. Co najczęściej kupowali Polacy za dewizy lub bony? Pamiętacie kultowe przedmioty jakie kupowaliśmy w Pewexach i Baltonach w PRL? Zobaczcie alkohole, zabawki i słodycze które wówczas były rozchwytywane.