Technikum Weterynaryjne ze Złotą Tarczą! Najlepsze licea i technika w Słupsku według rankingu Perspektywy 2024

- Jest to spadek, ale nie dramatyczny. Wynika z tego, że jeszcze uczymy się pracować z uczniami klas ósmych. Przypominam, że do tej pory pracowaliśmy z uczniami po gimnazjum, teraz mamy uczniów po ósmej klasie. Może metody, może formy, a może treści, których musimy ich nauczyć, my jako szkoła jeszcze sami nie opanowaliśmy tych umiejętności. Edukacja jest pewnym procesem, który podlega ewolucji i to jest najistotniejsze, jeśli chodzi o lokatę – mówi Mariusz Domański, dyrektor II LO w Słupsku. - Warto zauważyć, że jesteśmy też w rankingu olimpijskim i maturalnym, a to oznacza, że nie patrzymy tylko i wyłącznie na wyniki egzaminu maturalnego, ale również na te inne aspekty, inne możliwości rozwojowe uczniów. Jest to powód do dumy, ale też do mobilizacji, aby dostosowywać formy nauki do pracy z innym uczniem – nie dość, że po ósmej klasie, ale też „skażonym pandemicznie”. Widzimy cały czas, że okres nauki zdalnej jeszcze w szkole trwa – myślę o skutkach, niedoborach, które uczeń może przez ten czas pandemii mieć. Uczymy się, doskonalimy się, będziemy się zastanawiać, jak ten wynik całościowy poprawić.