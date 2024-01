Tłumy na ulicach Słupska. Przez miasto przeszedł Orszak Trzech Króli [ZDJĘCIA]

Co roku słupski Orszak Trzech Króli przyciąga tłumy mieszkańców - Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi bowiem ważny punkt w kalendarzu liturgicznym – należy do jednych z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół (III wiek w Kościele Wschodnim oraz IV wiek w Kościele Zachodnim). Święto zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Wspominane jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu nazywani również Królami lub Magami (w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowo narodzonemu Jezusowi.

Setki wiernych przeszły w Orszaku Trzech Króli zorganizowanym w Słupsku. Wymarsz rozpoczął się pod kościołem pw. św. Maksymiliana Kolbego po Mszy św. o godz. 11.30. Orszak wyruszył z ul. Piłsudskiego ok. godz. 12.50, i dalej przeszedł ulicami Sobieskiego, Szczecińską, Tuwima, Deotymy i zakończył się na placu Zwycięstwa pod słupskim ratuszem około godz. 14. Tam odbyło się wspólne kolędowanie. Parafia do udziału w Orszaku zapraszała szczególnie najmłodszych, wraz z rodzicami. W tym roku, Orszaki w całej Polsce przeszły pod hasłem: „W jasełkach leży!”.

Orszak Trzech Króli - czym jest?

Orszak przenosi wydarzenia sprzed tysięcy lat we współczesność – po to, by ta najważniejsza historia w dziejach świata mogła być opowiadana wciąż na nowo. Dlatego w Orszaku wątki tradycyjne łączą się z najbardziej aktualnymi, by pokazać, że zdarzenia sprzed 2 000 lat wciąż mają znaczenie dla współczesnego człowieka. Orszak prowadzą Trzej Królowie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Podążają na wierzchowcach, w bogatych szatach i nakryciach głowy. Ich świtę stanowią setki dzieci ubranych w kolorowe stroje świadczące o przynależności do jednego z trzech orszaków. Towarzyszą im góralskie kapele, żywe zwierzęta. Podążają za nimi mieszkańcy miasta – w kolorowych koronach na głowie, śpiewający kolędy. Kulminacyjnym momentem jest pokłonienie się Małemu Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie, a później wspólne kolędowanie. Orszak przypominać ma o bogatej, polskiej tradycji jasełkowej i zachęcać przede wszystkim do wspólnego i radosnego przeżywania Święta Trzech Króli. Nawiązuje do wielobarwnych i rozśpiewanych pochodów kolędników głoszących dobrą i radosną nowinę o narodzeniu Dzieciątka Jezus. Orszak ma również wymiar ewangelizacyjny oraz charytatywny.

Orszak Trzech Króli jest inicjatywą lokalną i oddolną. Organizują go zwykli ludzie - rodziny, młodzież, dzieci. Po ponad pięćdziesięciu latach przerwy, od 2011 roku, jest to w Polsce znowu dzień wolny od pracy, podobnie jak i w wielu innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.