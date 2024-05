To było najdroższe piwo w życiu. Zapłaci 10,5 tys. złotych za celny rzut butelką w autobus

Jak jednym ruchem zapewnić sobie zajęcie na półtora roku i pięciocyfrowe wydatki? Postanowił to sprawdzić jeden z podróżujących linią 207 PKS Słupsk na przystanku "Jezierzyce SHR".

Całe zdarzenie zarejestrowały jednak kamery.

- Na szczęście już od przeszło dwóch dekach żyjemy w XXI wieku i czujne oczy kamer dbają o bezpieczeństwo przede wszystkim pasażerów i pracowników, ale także mienia PKS Słupsk. Wydawało nam się, że obecność monitoringu w takich miejscach jak autobusy, to już coś, do czego przywykliśmy. Nie wszyscy jednak – najwyraźniej – potrafią wyciągnąć wnioski na temat tego, jakie to może nieść dla nich konsekwencje. Dysponowaliśmy nie tylko zapisem całego zdarzenia, ale też pięknie utrwalonymi wizerunkami jego sprawców. I to w jakości HD! Przez całą swoją podróż siedzieli w bezpośredniej bliskości kamer. Cały materiał przekazaliśmy oczywiście stróżom prawa. Nie mieli oni szczególnej trudności w ustaleniu personaliów pana, który oddał celny rzut. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w dotarciu do jego miejsca pobytu pomogła również lokalna społeczność, której serdecznie dziękujemy.