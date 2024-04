To drzewo ma ponad 200 lat i 900 centymetrów w obwodzie. Nie ma drugiej takiej lipy (ZDJĘCIA I WIDEO)

Pod Zielonym Dworem

Nie opodal Leśniczówki Zielony Dwór, około dwóch kilometrów na północ od Studzienic, znajduje się jeden z największych w okolicy głazów narzutowych, noszący nazwę "Pod Zielonym Dworem", o obwodzie 15 metrów, wysokość ok. 3,6 metra.

Największą liczbę pomników przyrody stanowią drzewa. Z rejestru Nadleśnictwa Bytów wynika, że jest ich kilkadziesiąt. To pojedyncze okazy lub grupy. Sporo możemy znaleźć w gminie Borzytuchom. W grupie lip - najciekawsza to drobnolistna - trójpienna, ma 200 lat, a każe rozgałęzienia ma w obwodzie 201, 236, 336 centymetrów. Polecamy też wybrać się w okolice leśniczówki Osieczki. Tu występuje chyba największy okaz - lipa drobnolistna mająca ponad 200 lat, obwód drzewa wynosi aż 900 centymetrów. To prawdziwy kolos. Pozostałe pomniki przyrody to: buk zwyczajny, klon zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, modrzew europejski, dęby szypułkowe oraz grupa krzewów: 23 jałowce pospolite.