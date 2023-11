To jedna z większych inwestycji Studzienic. W urzędzie panuje ciasnota (WIDEO)

Duża inwestycja prowadzona jest w Studzienicach. Urząd rozbudowuje swoją siedzibę. Nie jest to byle jakie przedsięwzięcie, bo koszt oszacowano na blisko sześć milionów złotych. Pieniądze pochodzą z rządowego funduszu Polski Ład - 85 procent oraz 15 - z budżetu gminy.

Sala ślubów z prawdziwego zdarzenia

- To ważne by dbać o komfort mieszkańców poprzez zwiększenie jakości świadczonych usług - argumentuje Bogdan Ryś. - Rozbudowa w dużej mierze dotyczy najstarszej części urzędu, tej w której znajduje się ośrodek pomocy społecznej i urząd stanu cywilnego. Dotychczasowy budynek z czerwonej cegły będzie rozebrany i wybudowany od nowa. Będzie miał dwie kondygnacje. Na parterze znajdzie się biuro obsługi interesanta z udogodnieniami dla osób starszych, czy z niepełnosprawnościami. Znajdzie się też miejsce na salę ślubów, której teraz w urzędzie nie posiadamy. Na piętrze zlokalizowane będą pozostałe biura, włącznie z obsługą rady, będzie też sala z przeznaczeniem na obrady sesji rady gminy. A trzeba dodać, że w tej chwili odbywają się one w sali ośrodka kultury.