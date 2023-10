To wybory parlamentarne będą prawdziwym referendum

Zakładam, że pani i Koalicja Obywatelska nie weźmiecie udziału w referendum 15 października. Dlaczego?

Polacy zagłosują 15 października w wyborach parlamentarnych - i to jest prawdziwe referendum w sprawie rządów PiS. Kampania referendalna to próba nakręcenia negatywnych emocji. Przede wszystkim mamy jednak do czynienia z finansowaniem kampanii wyborczej. Poprzez akcję referendalną Prawo i Sprawiedliwość chce dodatkowo finansować swoją kampanię wyborczą. Koncept połączenia referendum z wyborami powoduje, że kraj zalany zostanie materiałami propagandowymi w niespotykanej do tej pory sile. Bo o ile maksymalny poziom wydatków na kampanię parlamentarną poszczególnych partii jest ściśle określony i za jego przekroczenie grożą kary, o tyle wspieranie referendum nie będzie miało granic.