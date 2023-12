Trwa montaż koła widokowego przed słupskim ratuszem. Atrakcja ruszy 6 grudnia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na 30-metrowej konstrukcji znajdzie się 20 sześcioosobowych wagoników, więc jednocześnie będzie mogło bawić się aż 120 osób. Miasto zachęca do korzystania z atrakcji starszych i młodszych. Przejazd nie będzie jednak darmowy. Choć ratusz zapewnia, że bilety wstępu nie będą kosztować fortuny, to rodzice z dziećmi, by podziwiać panoramę Słupska, będą musieli wysupłać z portfela kilkadziesiąt złotych.

Dzieci do 2. roku życia skorzystają z koła bezpłatnie. Bilet ulgowy dla dzieci do 8. roku życia to już jednak wydatek rzędu 20 zł. Starsze dzieci, młodzież i dorośli za bilet normalny zapłacą 30 zł. Koło widokowe dostępne będzie dla mieszkańców przez dwa miesiące. Jego otwarcie zaplanowano na 6 grudnia, w Mikołajki, o godz. 17.