Trwa ogławianie drzew w Ustce. Mieszkańcy apelują, by nadmiernie nie przycinać gałęzi

Na ekstremalną przycinkę drzew zwrócili uwagę mieszkańcy Ustki

- Gałęzie nie są przycięte. One są po prostu wycięte – mówi jedna z mieszkanek starej części miasta. - Jak to wygląda? Ptaki nie zbudują tu gniazd, a przecież już szukają miejsc lęgowych. Zapytałam jednego z pracowników, dlaczego drzewa aż tak bardzo są przycinane. Odpowiedział, że… inaczej nie umie ciąć. Jestem zbulwersowana okaleczeniem drzew i uzdrowiskowego krajobrazu. Turyści, o których miasto bardziej dba niż o mieszkańców, na drodze do plaży zamiast bujnej roślinności zobaczą tylko oszpecone kikuty drzew.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy ustecki ratusz. Okazuje się, że urzędnicy nie widzą problemu, ponieważ ich zdaniem takie ogławianie jest konieczne i nieszkodliwe dla drzew.

- Na ulicy Sprzymierzeńców wykonano w ostatnich dniach cięcia pielęgnacyjne. Na podstawie opinii dendrologicznej drzewa raz ogłowione, a takie czynności wykonano w latach ubiegłych, powinny być poddawane regularnym cięciom, mającym na celu utrzymanie uformowanego pokroju korony – odpowiada na nasze pytanie Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza. - Zaniechanie cięć powoduje wykształcenie nieproporcjonalnie długich pędów regeneracyjnych, które podatne są na wyłamania i oderwania. A mieszkańcy ulicy, która niemal na całej swej długości ma miejsca parkingowe, skarżyli się na zasypane gałęziami chodniki i auta. Wykonywane cięcia należy jednoznacznie zakwalifikować do grupy cięć utrzymujących uformowany kształt korony. Z całą pewnością nie zagrażają one drzewom.

Eliza Mordal dodaje, że po informacji o przycince drzew na ulicy Sprzymierzeńców od razu zwrócili się do niej mieszkańcy ulicy Słowiańskiej o wykonanie takiej przycinki. Jednak problem w tym, że niektórzy mieszkańcy tej właśnie ulicy obawiają się, że taki sam los spotka ich drzewostan i nie chcą oszpecenia swojego sąsiedztwa.