Trwa rozbudowa obwodnicy Słupska. Kilka odcinków ma już asfalt [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że zakres robót obejmuje nie tylko budowę drugiej jezdni na trzech odcinkach międzywęzłowych. W ramach zamówienia jest też poszerzenie jezdni południowej do wymaganej szerokości 10 metrów i poprawa jej odwodnienia. Co kluczowe, zaprojektowane i wybudowane zostaną cztery obiekty mostowe. Największy i najważniejszy z nich, to drugi most przez Słupię, który ma mieć ok. 147 m długości.

Wykonawca jest Strabag, który inwestycję wycenił na 128 mln zł.