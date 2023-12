Tym razem to pracodawcy przyszli do uczniów. W ZSP w Bytowie na wesoło (WIDEO)

- Wszyscy mamy ogromny wpływ na to, jak będą rozwijać się umysły i umiejętności młodych ludzi, którzy uczą się w naszej szkole - mówił Karol Szczepański. - I aby one rozwijały się harmonijnie, powinniśmy wszyscy współpracować, "strzelać do jednej bramki" i być jak jedna, wielka rodzina. Tego życzę sobie, państwu oraz naszym uczniom.

ZSP w Bytowie jest największą tego typu placówką w regionie. W szkole uczy się ponad 800 uczniów.