Uciekał ulicą Szczecińską w Słupsku przed policją. Wjechał między bloki, a na końcu się rozbił

W środę w nocy (9.08), chwilę po godzinie 2, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego skodą, który z dużą prędkością jechał ul. Szczecińską.

- Pomimo wydanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania, kierowca tego samochodu, zamiast się zatrzymać rozpoczął ucieczkę, którą kontynuował przez kilkaset metrów. Skręcając w jedną z ulic podporządkowanych, kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drogowe barierki. Pomimo tego kontynuował ucieczkę, wjechał pomiędzy bloki, gdzie uszkodził kolejne barierki i po chwili został zatrzymany przez policjantów z drogówki - relacjonuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku.

Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie 25-latka jest blisko 1,5 promila alkoholu. Dodatkowo, po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

25-latek został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat więzienia. Za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli do 5 lat pozbawienia wolności. Nie uniknie również odpowiedzialności za brak uprawnień i popełnione podczas ucieczki wykroczenia.