Uczniowie usteckiej "trójki" na straży wody. Wizyta w Turcji w ramach programu Erasmus+

Podczas wizyty w Turcji uczestnicy projektu "Water Saviours" odwiedzili miejsca związane z problematyką ochrony wody.

- W Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Kâtip Çelebi mogliśmy podziwiać bogatą ekspozycję różnych gatunków morskich stworzeń, by następnie wziąć udział w safari w Delcie Gediz, która słynie z żyjących tam stad flamingów i pelikanów - relacjonuje Katarzyna Kostrubiec, koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce. - Ważnym punktem programu była wizyta w oczyszczalni ścieków, gdzie przy użyciu nowoczesnych technologii przekształca się wodę zanieczyszczoną w wodę pitną. Wizyta w starożytnym mieście Efez, Muzeum Historycznym w Izmirze oraz spacer po jednym z najstarszych bazarów w Turcji to niezwykle atrakcyjny sposób, by poznać historię, kulturę, smaki i zapachy tego kraju.

Wyjazd do Turcji była także okazją do podszlifowania języka angielskiego.

- Szkoła w Izmirze przyjęła nas bardzo gościnnie, mogliśmy poznać tureckie zwyczaje, tańce, potrawy oraz wziąć udział w warsztatach artystycznych. Mieszkając w tureckich rodzinach, uczniowie mogli nie tylko przekonać się, jak wygląda codzienne życie mieszkańców Izmiru, ale też wykorzystać swoje umiejętności językowe w praktyczny sposób - podsumowuje wyjazd Elżbieta Mey-Wysocka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce.