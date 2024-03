Ukradł rower, przemalował, ale policjanci i tak go namierzyli

Do kradzieży należącego do 14-latka roweru o wartości 1500 zł doszło na początku ubiegłego tygodnia w Lęborku. Chłopiec pozostawił go bez zabezpieczenia w stojaku przed sklepem i poszedł do pobliskiej siłowni. Po powrocie zorientował się, że jego rower zniknął.

Pracujący nad sprawą kradzieży kryminalni ustalili kto mógł jej dokonać. Wczoraj na jednej z ulic zatrzymali jadącego skradzionym jednośladem 37-letniego lęborczanina.

Okazało się, że złodziej widząc nieprzypięty do stojaka rower, postanowił „skorzystać z okazji” i odjechał nim do swojego domu. Schował go w piwnicy i tam dla niepoznaki przemalował.

Mundurowi zabezpieczyli jednoślad. 37-latkowi, który usłyszał już zarzuty przestępstwa kradzieży, grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.