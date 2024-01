Uniwersytet Pomorski w Słupsku bez 20 mln zł na modernizację akademików. Poseł Müller domaga się wypłaty środków. Ministerstwo odpowiada

Poseł odpowiedział też na zarzut, jakoby słupska uczelnia była faworyzowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jeśli chodzi o liczbę i wysokość przyznawanych jej środków finansowych.

- Uważam, że tego typu ośrodki jak Uniwersytet Pomorski w Słupsku, czy Politechnika Koszalińska i inne ośrodki, które są ważne w średnich miastach powinny być wspierane. To jest ta znaczna różnica, którą jak mantra powtarzaliśmy na różnych konferencjach, dotycząca zasady zrównoważonego rozwoju. To jest inna filozofia rządzenia. My mieliśmy inną filozofię rządzenia, czyli realizowaliśmy zasadę zrównoważonego rozwoju. Polska powinna się rozwijać w miarę równomiernie, powinniśmy uzupełniać braki rozwoju w mniejszych gminach, miejscowościach – po to był rządowy fundusz Polski Ład. I jest druga filozofia rządzenia Donalda Tuska, która polega na tym, że tych szans nie wyrównujemy. Mam nadzieję, że pod presją polityczną ten rząd ponownie wyda decyzję o tym, aby środki finansowe trafiły do Uniwersytetu Pomorskiego, ale także innych uczelni w kraju - mówił Piotr Müller