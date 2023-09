Ustecki port ma odpowiedni sprzęt przeciwolejowy i monitoring

- Zarząd Portu Morskiego w Ustce kończy projekt, który znacznie poprawi funkcjonowanie portu, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa – informuje Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza. - Przedmiotem przedsięwzięcia było doposażenie oraz poprawa infrastruktury morskiego portu rybackiego w Ustce.

ZPM w Ustce poczynił nowe zakupy po to, by zapobiegać skażeniom wód substancjami ropopochodnymi, a jeśli już to nich dojdzie – by szybciej i sprawniej je usuwać. W tym celu zakupiony został ciągnik rolniczy wraz z przyczepą samozaładowczą, elektryczny pojazd inspekcyjny do przewozu małego zbiornika na wody zaolejone, agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania instalacji portowych, specjalistyczna łódź do rozstawiania elementów zapory przeciwolejowej oraz do usuwania z powierzchni wody zanieczyszczeń, mobilna zapora przeciwolejowa do montowania na samochodzie i na łodzi oraz skimer pływający do zbierania zanieczyszczeń powierzchniowych z wody. Ciągnik jest dodatkowo wyposażony w pług oraz piaskarko-solarkę, które wspomogą dbanie o nawierzchnie portowe w okresie zimowym.