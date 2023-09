Ustka ma powód do dumy. Stadion lekkoatletyczny z certyfikatem!

- Dobra wiadomość dla mieszkańców Ustki oraz sportowców. Długo wyczekiwany stadion lekkoatletyczny jest już otwarty. Jestem przekonany, że miejsce to będzie oblegane przez mieszkańców całego regionu – przekazał informację mediom Piotr Müller, poseł z Pomorza, którego na uroczystości reprezentowała Samanta Nowińska, dyrektor biura poselskiego i radna Ustki. - Budowa stadionu w całości została sfinansowana ze środków rządowych. Myślę, że funkcjonowanie tego obiektu zachęci mieszkańców, a w szczególności młodych ludzi do sportu. Być może wielu z nich odnajdzie w tym swoją pasję i kiedyś będą wielkimi medalistami – których już dziś nie brak w Ustce. Jestem przekonany również, że Ustka i jej mieszkańcy skorzystają na tej inwestycji i będzie to motorem napędowym do rozwoju miasta i regionu. Obiekt może przyciągnąć do Ustki także turystów – przy okazji odbywających się zawodów. Może być to również doskonałe miejsce do zorganizowania obozów sportowych.

Inwestycję zrealizowano bez wkładu miasta. Koszt budowy to 13 mln zł, koszt wyposażenia - 994 837 zł. Przeznaczone na ten cel pieniądze pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 10 mln zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki - 2,6 mln zł. Stadion wyposażono dzięki staraniom Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego z Programu Inwestycji Strategicznych. To 1 mln zł.

Stadion posiada arenę lekkoatletyczną kategorii IV A z sześciotorową bieżnią okrężną o długości 400 metrów wraz z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m przez płotki i przeciwległą prostą sprinterską do biegów na 100 m. Także boisko o wymiarze całkowitym 66,46 m x 92,19 m z nawierzchnią z trawy naturalnej, skocznię do skoku w dal i trójskoku, dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie dwustronne jednościeżkowe skocznie do skoku o tyczce, rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką o wysokości 7/10 m.

Stadion został wyposażony w rozgrzewkowe urządzenia lekkoatletyczne, trybuny dla kibiców na 496 miejsc siedzących, częściowo zadaszone oraz wydzielone miejsca dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich i ich opiekunów, dwukondygnacyjny budynek wieży sędziowskiej, kontener magazynowy, tablicę wyników i niezbędną infrastrukturę techniczną. I oczywiście w sprzęt sportowy. To między innymi stopery i urządzenia startowe, płotki, chorągiewki oraz oszczepy, kule, dyski i młoty wyczynowe.