Ustka pamięta o Bohaterze. Mogiła Józefa Hoffmanna pod opieką młodzieży

Młody Józef ruszył do walki dokładnie w dniu swoich szesnastych urodzin, bo do Powstania Wielkopolskiego wstąpił jako ochotnik 27 grudnia 1918 roku, aby walczyć w kompanii opalenickiej. Został przydzielony do punktu opatrunkowego. Wziął udział w bitwach pod Zbąszyniem, Łomnicą, Nową Wsią i Nowym Dworem.

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 67. Pułku Piechoty. Dostał się do niewoli, z której udało mu się uciec. W marcu 1921 został odkomenderowany do Głównego Dowództwa Wojsk Powstańczych Górnego Śląska, gdzie przebywał do 31 stycznia 1922 roku. Po zakończeniu walk Józef Hoffmann pracował najpierw jako nauczyciel w szkole, później był poznańskim bankowcem.

Po napaści Niemiec na Polskę w szeregach 7 Pułku Piechoty Legionów brał udział w walce z najeźdźcą. Po rozbiciu przez Niemców polskiej armii pod Iłżą powrócił do Poznania i do 1940 r. nadal pracował w banku.