V Pomorski EkoFestiwal w Krępie Słupskiej

Ekologiczne, świeże warzywa i owoce, przetwory i kiszonki, jaja, wędliny i mięso, miody od najlepszych i certyfikowanych producentów czekać będą na wszystkich odwiedzających nadchodzący V Pomorski EkoFestiwal. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali strefę z warsztatami w stylu zero waste m.in. tworzenia woskowijek, czyli ekologicznych zamienników foli spożywczej. Odwiedzający będą mieli możliwość poznania ekologicznych gospodarzy, ich pasję i zaangażowanie. Dowiedzą się też co to znaczy ekologiczna uprawa oraz dlaczego lepiej sięgać po ekologiczne warzywa, owoce czy przetwory.

Oprócz tego w godzinach 12:00-14:00 szef kuchni i finalista programu Top Chef - Jan Kilański – poprowadzi live cooking, podczas którego przygotuje trzy wegetariańskie potrawy z produktów dostępnych na miejscu.

27 sierpnia, godz. 10:00 – 15:00 Targowisko w Krępie Słupskiej, ul. Lipowa 3. Wstęp wolny!