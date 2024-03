W Biesowicach budują Strefę Zmysłów. Powstanie teren do wypoczynku i integracji oprac. Wojciech Frelichowski

Strażacy ochotnicy z Biesowic w gminie Kępice przystąpili do realizacji projektu „Strefa Zmysłów”. Będzie to teren do integracji i wypoczynku dla mieszkańców tej miejscowości.