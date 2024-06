W Karżniczce biegali, chodzili i jeździli quadami dla Mateuszka [ZDJĘCIA]

- Mateusz mieszkał do niedawna w Karżniczce. Jego sytuacja i nadzieja, że może chodzić, bardzo nas poruszyła. Postanowiliśmy zorganizować fesytn i bieg, które pozwoliłby mamie chłopca uzbierać 40 tysięcy złotych na operację i rehabilitację - mówi Joanna Rompska, członkini KGW Karżniczka. - Spotkaliśmy się z dużym odzewem wśród ludzi o dobrych sercach. Do organizacji imprezy przyczyniło się wiele osób i lokalnych przedsiębiorców, dzięki którym mogliśmy zapewnić pyszne jedzenie, m.in. KGW Karżniczka, KGW Święcichowo, Kreatywni Mianowice. Panie przygotowały 800 pierogów, które rozeszły się w godzinę, racuszki, hot-dogi i surówki. Ania Woronowicz zrobiła lemoniadę, którą rozkoszowali się uczestnicy akcji.

Mateusz ma 11 lat, ale od swoich pierwszych chwil walczy o zdrowie. Urodził się jako wcześniak, bez skóry na brzuchu... To miała być jedyna wada, jednak w pierwszym tygodniu po porodzie doszło do wylewu IV stopnia po lewej stronie i I stopnia po prawej... Jest dzieckiem z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

- Kiedy możemy, staramy się pomóc dzieciom potrzebującym wsparcia - mówi Gabriel Rogowski z ATV Team Słupsk. - Jesteśmy pasjonatami motoryzacji, ale jeździmy też po to, aby dawać radość innym. Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc Mateusza i jego mamę.

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przygotowali tak cudowną imprezę dla mojego synka. Dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas i daną nadzieję na powrót do zdrowia mojego Mateusza - mówi Małgorzta Tomczyk, mama chłopca. - To niezwykle wzruszające, że jest tylu dobrych ludzi, którzy potrafią się wczuć w sytaucję Mateusza i obdarować go radością. Jeśli operacja zostanie przeprowadzona teraz, kiedy Mati dojrzewa, powinien w krótkim czasie poruszać się za pomocą balkonika lub trójnogich lasek. Doktor mówi, że mój syn, kiedy będzie dorosły, będzie mógł sam chodzić. Do tej pory byłam tej nadziei pozbawiona. Dziś z pewnością uzbieraliśmy sporą kwotę, ale wciąż zwracam się z ogromną prośbą o pomoc dla mojego dziecka. Tylko dzięki pomocy dobrych ludzi życie Mateusza i moje rozbłyśnie na nowo.

Wsparcia materialnego można udzielić, wpłacając na konto fundacji siepomaga nr konta: 42 2490 1028 3587 1000 0017 0811 tytułem: Darowizna Mateusz Garstecki

1,5 procent podatku: KRS 0000396361, cel szczegółowy 0170811 Mateusz