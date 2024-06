W Kępicach budują nowe bloki. Mieszkania mają już swoich najemców

- Wynika to z faktu, że obecnie procedujemy kredyt w wysokości 7,3 mln złotych. To część kosztów budowy, jaką będą pokrywali najemcy. Natomiast już teraz wiemy, że partycypacja będzie wynosiła 3 miliony złotych, a więc znacząco mniej, bo dzięki zaangażowaniu gminy udało się pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne – mówili przedstawiciele KZN Pomorze.

To już obniży koszt obsługi kredytu z 12 do około 4 złotych, a więc czynsz będzie wynosił 19,6 złotych za metr kwadratowy. Burmistrz Magdalena Majewska podkreślała także, że najemcy będą mogli starać się również o dopłaty do czynszu, tak jak było to w przypadku programu Mieszkanie Plus.

Lokatorzy po 15 latach i spełnieniu odpowiednich warunków będą mogli uzyskać lokale na własność. Koszt budowy mieszkań to około 20 milionów złotych. Gmina Kępice na tę inwestycję otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, rządowego Funduszu Dopłat, Krajowego Planu Odbudowy oraz tzw. grantu OZE.