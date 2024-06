Drogi w powiecie słupskim zostaną wyremontowane. Zawarto umowy z wykonawcami prac

- [Przebudowa dróg – red.] to priorytet naszych działań. Na swoim terenie mamy ponad 750 km kilometrów dróg powiatowych, za które odpowiadamy. To ogromna liczba. Jesteśmy terytorialnie dużym powiatem. Pomimo tego, że to są ogromne kwoty, które przeznaczamy, pozyskujemy to dróg potrzebujących przebudowy jest jeszcze sporo – przyznaje starosta słupski.