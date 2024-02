W Kępicach nowe budynki mieszkalne wychodzą z ziemi

Budynki powstają przy ul. gen. Sikorskiego. To inwestycja prowadzona w ramach przynależności Gminy Kępice do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze. Budynki będą podpiwniczone, wyposażone w windy, a cała infrastruktura ma zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na zewnątrz powstanie plac zabaw i miejsca postojowe dla mieszkańców.

Inwestycja właśnie „wychodzi z ziemi”. Widoczne są już jej fundamenty.

Do 31 stycznia trwał nabór wniosków o zawarcie umowy najmu.

– Wpłynęło 58 wniosków. Największym zainteresowaniem cieszyły się duże mieszkania, ale nie brakowało tez chętnych na te dwupokojowe. Najczęściej wnioski składały osoby młode, zarówno samotne jak i z rodzinami – informuje Danuta Olejnik z Urzędu Miejskiego w Kępicach.

W najbliższych dniach, specjalnie powołana komisja zajmie się oceną złożonych wniosków pod kątem wymogów proceduralnych. W dalszej kolejności, komisja będzie informować potencjalnych lokatorów o wynikach naboru.