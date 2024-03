W Marrakeszu pachnie ziołami i płatkami róży. Kasia z Koszalina mieszka tu już 13 lat

A skoro o korzeniach mowa, to nasza rozmówczyni już je tutaj w Marrakeszu zapuściła...

- Pierwszy raz do Maroka przyjechałam w 2008 roku na siedmiodniową wycieczkę. I od tego momentu chciałam oglądać więcej i częściej. Podczas tego pobytu poznałam Ilham - moją rówieśnicę - z którą się zaprzyjaźniłam. Utrzymywałyśmy ze sobą stały kontakt przez Skype’a. I to ona cały czas mnie namawiała na przyjazd - wspomina Kasia. - Początkowo wydawało mi się to niemożliwe. Sama 18-latka w muzułmańskim kraju? Jak tam dotrzeć? Zaczęłam sprawdzać, szukać i udało się... Z Koszalina najbardziej ekonomiczna podróż do Marrakeszu wiodła przez lotnisko w niemieckim Dusseldorfie. To u Ilham pomieszkiwałam podczas moich kolejnych pobytów w Marrakeszu. Marokańczycy od pierwszych chwil szeroko otworzyli dla mnie swoje ramiona, ucząc hojności, gościnności i życia we wspólnocie. Dla mamy Ilham stałam się czwartą córką. To dzięki nim mogłam poznać prawdziwe życie Marokańczyków, a nie tylko jego marketingową wersję dla turystów - mówi Kasia i dodaje: - Jednak na kilka lat przed moją pierwszą podróżą do Maroka, fascynację kulturą arabską i orientu obudziła we mnie mama mojego kolegi. Przez kilka lat studiowała język rosyjski nad Morzem Czarnym. To razem z nią zakładałam szkółkę tańca orientalnego. Razem dawałyśmy pokazy tańca w restauracjach i hotelach. Potem prowadziłam swoją grupę - i, co ciekawe - jedną z pierwszych piosenek, które poznałam, był klasyk znany w całym arabskim świecie „Alf leila we leila”, co znaczy „Tysiąc i jedną noc”. Leila to właśnie noc. Nigdy bym wtedy nie pomyślała, że będę miała córkę, której tak dam na imię - opowiada Kasia.