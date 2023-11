W miejscu po dawnej Księgarni Ratuszowej działać będzie lokal gastronomiczny. Miasto wybrało najemcę

Pomysł na utworzenie takiego lokalu gastronomicznego najbardziej trafił do władz miasta, które szukały najemcy na lokal przez lata zajmowany przez kultową księgarnię. Zwycięska oferta to propozycja słupskiego restauratora, Łukasza Bronisza, który prowadzi restaurację Atmosphere przy ul. Norwida.

- Pan Łukasz Bronisz planuje stworzyć bardzo duże witryny, otwarte z obu stron lokalu. Będzie to miejsce, gdzie będą mogli państwo kupić nasze lokalne produkty, wina. Będzie można tam zjeść, wypić, usiąść, odpocząć. Bardzo jesteśmy ciekawi tej realizacji. Komisja jednogłośnie postawiła na tę ofertę jako najbardziej miastotwórczą, gdzie będą przychodziły osoby, będą spędzały tam czas i będą w ten sposób ożywiały ofertę centrum miasta – mówiła na konferencji prasowej Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. - Nazwa to nawiązanie do kultowej Księgarni Ratuszowej, żeby zostawić pamięć o tym miejscu.