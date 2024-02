W piątek protest rolników w Bytowie. Będą utrudnienia (lista dróg)

Apel policji. Zwróćcie uwagę na komunikaty

W związku z planowanymi na 9 lutego na terenie całego kraju protestami rolników policjanci z Pomorza apelują do kierowców i podróżnych o to by się do nich odpowiednio przygotowali. Zachęcają do monitorowania komunikatów policyjnych oraz lokalnych mediów, aby być na bieżąco z sytuacją. Ponadto do szukania alternatywnych tras oraz unikanie podróży, gdy nie jest to konieczne.