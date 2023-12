W Płaszewku cysterna w rowie. Policja ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 grudnia w Płaszewku, w gminie Słupsk.

- Wczoraj około godziny 17 policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji, do której doszło w Płaszewku. Funkcjonariusze ustalili, że 39-letni kierujący manem - podczas wymijania innego pojazdu - zjechał na pobocze i wpadł do rowu. Kierowca był trzeźwy. Policjanci ukarali go mandatem - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i dodaje: - Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach.

Policja ostrzega

Opady marznącego deszczu ze śniegiem i niska temperatura spowodowały, że na drogach całego Pomorza pogorszyły się warunki drogowe, w wielu miejscach może być ślisko. Wobec tego policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi na pieszych. Lepiej zdjąć nogę z gazu, niż zakończyć jazdę w rowie!