W rodzinnej i świątecznej atmosferze. Urodziny pacjentki w usteckiej placówce opiekuńczej Bogumiła Rzeczkowska

W rodzinnej i wielkanocnej atmosferze świętowano urodziny pacjentki usteckim Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Była to świetna okazja do spotkania rodzin. Ale też do poznania placówki, która niesie pomoc w najtrudniejszych latach życia.