W Słupsku można jeździć z FALĄ. Nowy sposób na zakup biletów komunikacji miejskiej już dostępny

System FALA w Słupsku

Nowości dla pasażerów

System FALA wprowadził dla mieszkańców Słupska cztery główne warianty podróżowania. Jedną z długo wyczekiwanych nowości jest możliwość zakupu biletu elektronicznego w autobusie przy pomocy biletomatu (falomatu) – co ważne, nie trzeba posiadać specjalnej aplikacji. Wystarczy, że w pojeździe pasażer wybierze właściwy bilet na ekranie dotykowym falomatu i zapłaci za niego przykładając kartę bankową do czytnika, podobnie jak do terminala płatniczego w sklepie. Co w przypadku kontroli biletów? Kartę, którą zapłaciło się za bilet należy przyłożyć do czytnika kontrolera biletów - zobaczy on, że jest do niej przypisany ważny bilet.