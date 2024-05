Mieszkańcy miasta i gminy Ustka świętowali 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Przy pięknej majowej pogodzie mieszkańcy miasta i gminy Ustka zgromadzili się w kościele Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Przewłoce, a po mszy świętej przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie nastąpiły uroczyste obchody z udziałem honorowej asysty wojskowej garnizonu Ustka, pocztów sztandarowych jednostek samorządowych, oświatowych i stowarzyszeń.

Na maszt podniesiono flagę, odśpiewano hymn narodowy. Został wygłoszony apel pamięci, żołnierze oddali salwę honorową. W uroczystości wzięli m.in. udział wicewójt gminy Ustka Rafał Kuleta, burmistrz Ustki Jacek Maniszewski, wiceburmistrz Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, radna Lena Iwan-Kucia, kmdr por. Dariusz Cebulka, pełniący obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej i dowódcy garnizonu Ustka.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił wicewójt Rafał Kuleta.

- Dzisiaj, w dniu 3 maja, zgromadziliśmy się, by wspólnie uczcić jedno z najważniejszych świąt w historii Polski - Święto Narodowe Trzeciego Maja. Jest to dzień, który przypomina nam o długiej drodze, jaką przeszliśmy, o trudach, ale i o triumfach naszego narodu – przemawiał wicewójt, podkreślając znaczenie Konstytucji 3 Maja i rolę jej twórców. - Trzeci Maja to nie tylko symboliczna data, ale przede wszystkim dowód niezłomnej dążności do wolności i suwerenności Polski. To święto, które przypomina nam o duchu patriotyzmu, który kierował sercami i umysłami naszych przodków, gdy dążyli do odzyskania niepodległości dla naszej Ojczyzny.