W Słupsku powstaną nowe ogrody deszczowe. Przechwycą wody opadowe na kolejnych ulicach

- Typując lokalizację, zawsze brane są pod uwagę dwa kluczowe elementy. Pierwszy to kwestia wpływu – jezdnia musi być tak wyprofilowana, żeby woda miała szansę grawitacyjnie spłynąć do tych ogrodów – tłumaczy Paweł Krzemień. - Druga kwestia to kwestia zieleni i tego, co jest pod ziemią. Staramy się nie zaszkodzić drzewom. Przy okazji dobrze się składa, że wytypowane ulice mają duże znaczenie dla wizerunku miasta – dodaje.