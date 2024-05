Wędkarze z Miastka zebrali tonę śmieci! Trzecia akcja sprzątania rzek

Nowe życie zebranych opon

- Zebrane opony zyskają nowe życie nie tylko dzięki symbolicznym drzewom - mówią organizatorzy akcji. - Partner strategiczny kampanii – Grupa Recykl S.A. – przetworzy ich część na granulat gumowy. Następnie ten trafi do firmy REKOPLAST Kompozyt, gdzie zostanie wykorzystany do produkcji mat sportowych, które będzie można w przyszłości ponownie przetworzyć. Warto wiedzieć, że z 10 tysięcy opon oddanych do recyklingu można uzyskać 70 ton granulatu gumowego, co wystarcza do produkcji aż 6 tysięcy m2 mat sportowych.